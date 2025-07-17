Общество

Верховный суд допустил сохранение самостроев при соблюдении норм

Самовольные постройки в России можно не сносить, если они не создают угрозы и не мешают соседям и другим гражданам. Соответствующая информация следует из определения судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ.

Женщина построила трехэтажную гостиницу вместо разрешенного двухэтажного дома. Местные власти требовали снести здание, но суд встал на сторону хозяйки. Оказалось, что постройка безопасна: соблюдены все нормы, соседям она не мешает.

«Допущенное при возведении строения нарушение градостроительных и строительных норм и правил, не создающее угрозу жизни и здоровью граждан и не нарушающее права и интересы третьих лиц, может быть признано судом незначительным и не препятствующим возможности сохранения самовольной постройки», — говорится в определении суда, которое приводит «РИА Новости».

Дело направлено на пересмотр.