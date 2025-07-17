Прокуратура следит за правами пассажиров из-за ограничений в работе аэропортов

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с временными ограничениями в аэропортах. Об этом сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

«В связи с ограничениями в работе аэропортов Московского авиаузла на прием и выпуск воздушных судов Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия», - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте осуществляет мониторинг ситуации в целях обеспечения прав пассажиров воздушного транспорта и оказания им соответствующих услуг. В случае нарушения прав граждане могут обратиться к дежурному прокурору по телефону: +7 (999) 663-38-09.

— В Москве за ночь задержаны 160 рейсов, отменены 31. В Шереметьево — задержаны 108. отменены 29, в Домодедово — 20 и 2, во Внуково — 31 рейс задержан.

— В Пулково 23 рейса задержаны, 23 отменены, 24 на прилёт — отменены.

— В Нижнем Новгороде отменены по 2 рейса на прилёт и вылет.

— В Ярославле задержаны 2 рейса на вылет — в Петербург и Москву, на прилёт — 1.

— В аэропорту Пскова отменены 3 рейса.

— В Калуге отменены 2 рейса и 2 задержаны.