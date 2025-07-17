Общество

МВД назвало неочевидные ошибки в защите от мошенников

Использование устаревших протоколов безопасности для Wi-Fi, сохранение данных банковских карт в браузерах и даже эмоциональная реакция - это грубые ошибки в защите от обмана, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Неочевидные ошибки в защите от мошенников… Многие продолжают использовать WEP или WPA для защиты домашней сети, хотя они давно считаются уязвимыми. Переключитесь на WPA3, который предлагает более надёжное шифрование данных и защиту от атак с использованием перебора паролей… Встроенные менеджеры паролей браузеров удобны, но менее безопасны, чем специализированные программы для управления паролями, такие как Bitwarden или 1Password. Избегайте хранения банковских данных в браузерах… Злоумышленники часто играют на эмоциях, создавая ощущение срочности или опасности. Важно сохранять спокойствие и проверять информацию через официальные каналы перед принятием решений», - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что использование обычного режима браузера в общественных Wi-Fi сетях делает пользователей уязвимыми. Необходимо применять приватные вкладки и избегать совершения финансовых операций через открытые сети.

Кроме того правоохранители советуют использовать уникальные, сложные ответы или зашифрованные подсказки на контрольные вопросы. «Даже если ваш пароль сложный, злоумышленники могут получить доступ через контрольные вопросы, ответы на которые часто легко угадать или найти в соцсетях. Например, если контрольный вопрос - «Девичья фамилия матери», то ответ можно найти через социальные сети или Getcontact», - заключили полицейские.