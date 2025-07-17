Общество

58% псковичей согласны пройти проверку на детекторе лжи при приёме на работу

58% псковичей согласны пройти проверку на детекторе лжи при приёме на работу. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Сегодня только 4% компаний практикуют проверки сотрудников на детекторе лжи. Целесообразность тестирования соискателей на полиграфе вызывает сомнения у рекрутеров: в ее необходимости не сомневаются 39%.

Соискателей, готовых пройти проверку на детекторе лжи при устройстве на работу, сегодня 58% среди опрошенных. Каждый четвертый категорически против: «Мне нечего скрывать. Но сама проверка нарушает мои границы, неэтично очень. Сразу даёт понять, что не доверяют»; «Система проверки на полиграфе признана несостоятельной и недостоверной».

Мужчины более лояльны к проверкам на детекторе лжи, чем женщины. Больше всего же тех, кто открыт тестам на полиграфе при трудоустройстве, — среди молодежи до 35 лет (65%).