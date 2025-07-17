Общество

В МВД рассказали, как повысить безопасность данных на Android

Для повышения конфиденциальности и безопасности данных на телефоне с системой Android лучше отключить автоматическое подключение к небезопасным сетям Wi-Fi, выключить показ паролей, рекомендует управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Включать Wi-Fi автоматически: отключите, чтобы устройство не подключалось к небезопасным сетям без вашего ведома. Разрешить сети WEP: отключите, так как WEP считается устаревшим и небезопасным стандартом», - советуют в МВД.

Также правоохранители рекомендуют при необходимости отключать Bluetooth, чтобы снизить риск атак через него, включить функцию показа уведомлений и конфиденциальной информации только после разблокировки, а также установить тайм-аут экрана.

«Разблокировка устройства: используйте PIN, пароль или графический ключ. Не используйте «Свайп» или «Отсутствует». Блокировка экрана: установите мгновенную блокировку после тайм-аута экрана и при нажатии кнопки питания», - разъясняют правоохранители.

Кроме того, для безопасности данных лучше отключить доступ к камере, микрофону, местоположению и другим данным для приложений, которым они не нужны, сбросить рекламный идентификатор и удалите его, чтобы минимизировать таргетинг, отключить показ паролей, чтобы защитить данные от визуального перехвата, выключить передачу данных для диагностики, чтобы ограничить передачу личной информации.

«Блокировка SIM-карты: установите PIN для SIM-карты и измените его на безопасный. Сканирование приложений: включите, чтобы система проверяла на наличие вредоносного ПО. Добавление пользователей с экрана блокировки: отключите, чтобы никто не мог создать нового пользователя без разрешения», - заключили в ведомстве.