Общество

Псковичка побывала на летней школе Академии «Меганом»

В Крыму, на Тавриде, завершилась пятая летняя школа Академии «Меганом», которая была посвящена Игорю Курчатову – выдающемуся учёному, стоявшему у истоков советской атомной энергетики. Мероприятие собрало молодых исследователей, инженеров, биотехнологов, специалистов в области маркетинга, туризма, музейного дела, 3D-дизайна, а также кулинаров и профессионалов в сфере гастрономии, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Фотографии: АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»

На школе было представлено несколько направлений: «Наука говорит», «Космос и искусство 2.0», «Гастро.Юг», «Музей Науки» и «По следам Курчатова».

Псковскую область представляла Анастасия Петрова. Она обучалась по направлению «По следам Курчатова», в рамках которого участники разработали экскурсионные туры для определённых аудиторий.

Занятия проходили в интерактивной форме, позволяя каждому не только получить фундаментальные знания, но и применить их на практике, работая над проектами, которые впоследствии могут иметь реальную значимость.

«Вся Таврида — это концентрация невероятно творческих, умных, заряженных ребят со всей страны. Это дает увидеть и услышать, что вообще происходит в стране, чем живёт молодежь и что им интересно. В моем заезде было много молодых ученых, учащихся лучших вузов страны, жителей закрытых атомных городов, представителей абсолютно разных профессий и направлений. Еще хочется отметить организацию — все на высочайшем уровне: от образовательной программы до развлекательной. Эта поездка оставила глубокий отпечаток в моем сердце. Определенно, Таврида — это место, где нужно оказаться!», — поделилась своими впечатлениями Анастасия.

Академия «Меганом» известна своим уникальным подходом к обучению и стимулирует участников к глубокому изучению избранных тем. Особенностью мероприятия стало включение экспертов высокого уровня, которые внесли существенный вклад в профессиональный рост участников.