Общество

Право пересдать один предмет на ЕГЭ сохранится в 2026 году, заявил Музаев

Право пересдать один из предметов ЕГЭ сохранится у выпускников школ в следующем году, сообщил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Право пересдать ЕГЭ по любому предмету останется у выпускников следующих лет, ведь данная возможность появилась в соответствии с поручением президента России Владимира Путина», – сказал руководитель ведомства.

Один из предметов ЕГЭ-2025 в дополнительные дни 3 и 4 июля пересдали свыше 135 тысяч выпускников, это на 30,5 тысяч человек больше, чем в прошлом году.

Такое право было инициировано президентом России Владимиром Путиным в 2024 году. Пересдать экзамен могут только выпускники текущего года, при этом предыдущий результат по этому предмету аннулируется, пишет РИА Новости.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 21 июля в 12.00 мск.