Фестиваль ЛДПР «Сила корней и крылья перемен» состоится в псковском Детском парке 23 июля

Лига Женщин ЛДПР совместно с Псковским региональным отделением партии проведет фестиваль «Сила корней и крылья перемен» в Детском парке в Пскове 23 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии ЛДПР.
Источник: пресс-служба регионального отделения партии ЛДПР
Фестиваль посвящен силе, мудрости и роли русской женщины в современном мире. В мероприятии примут участие председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, сенаторы РФ и депутаты Государственной Думы от ЛДПР, а также эксперты в области демографии, семейной политики, духовного развития и партийцы из разных регионов России.
На фестивале «Сила корней и крылья перемен» гостей ждут:
«Присоединяйтесь к нам в этот особенный день и станьте частью уникального праздника нашей культуры, традиций и силы русской женщины!», - заключили в региональном отделении партии ЛДПР.
Фестиваль начнется в 15:30 и продлится до 20:00.