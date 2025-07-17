Общество

Фестиваль ЛДПР «Сила корней и крылья перемен» состоится в псковском Детском парке 23 июля

Лига Женщин ЛДПР совместно с Псковским региональным отделением партии проведет фестиваль «Сила корней и крылья перемен» в Детском парке в Пскове 23 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии ЛДПР.

Источник: пресс-служба регионального отделения партии ЛДПР

Фестиваль посвящен силе, мудрости и роли русской женщины в современном мире. В мероприятии примут участие председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, сенаторы РФ и депутаты Государственной Думы от ЛДПР, а также эксперты в области демографии, семейной политики, духовного развития и партийцы из разных регионов России.

На фестивале «Сила корней и крылья перемен» гостей ждут:

Открытые дискуссии по теме «Русская женщина в эпоху перемен» с сенаторами, депутатами и экспертами о семье, материнстве, вере и подвиге женщин в СВО.

Яркая ярмарка с мастер-классами, историческими реконструкциями, народными играми и угощениями.

Выступления творческих коллективов (народные (фольклорные) песни, танцы.

Фотозоны, аквагрим для детей, угощение и подарки.

Молодежная лотерея и точка знакомств «Обоюдно».

«Присоединяйтесь к нам в этот особенный день и станьте частью уникального праздника нашей культуры, традиций и силы русской женщины!», - заключили в региональном отделении партии ЛДПР.

Фестиваль начнется в 15:30 и продлится до 20:00.