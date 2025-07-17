Общество

Умер художник Виктор Сафронов

Народный художник РСФСР из Ульяновска Виктор Сафронов умер на 94-м году жизни, сообщается на сайте правительства Ульяновской области.

«Народный художник РСФСР скончался 20 июля на 94-м году жизни. Его картины хранятся в музеях страны, в том числе в Государственном Русском музее и Третьяковской галерее», - сообщили в правительстве региона.

Виктор Сафронов жил и работал в Ульяновске с 1969 года. В 1971 году он стал председателем правления Ульяновской организации Союза художников РСФСР. Картины Сафронова были представлены на многочисленных выставках в России, Германии, Болгарии, Венгрии, Румынии, Вьетнаме, Корее и многих других странах. Художник внес значительный вклад в воспитание патриотизма и гражданственности, обращаясь к темам, связанным с Великой Отечественной войной и другими сюжетами, отметили в правительстве Ульяновской области.

При жизни Виктор Сафронов был удостоен ордена «Знак Почета», серебряной медали имени Грекова, а также золотой медали Академии художеств СССР. Также художник являлся лауреатом нескольких почетных премий: Государственной премии имени Репина, Международной премии в области изобразительного искусства имени Пластова и других.

Среди основных произведений Сафронова - «Портрет внучки главного врача Покровского», «1941 год», «Солдатское письмо», «Гвардейское знамя», «На фронт», «Вернулся» и другие.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских выразил соболезнования родным и близким художника.