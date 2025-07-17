Общество

Нетрезвого водителя электровелосипеда лишили прав и оштрафовали на 45 тысяч

Водителя электровелосипеда лишили прав и оштрафовали за отказ от медосвидетельствования, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы судебных приставов.

В апреле 2025 года, 39 -летнего жителя Невельского района, управлявшего электровелосипедом, остановили сотрудники полиции за признаки опьянения. Мужчина отказался пройти медицинское освидетельствование, что стало основанием для привлечения его к административной ответственности. Суд признал гражданина виновным по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ за отказ от медосвидетельствования и назначил наказание — штраф 45 000 рублей и лишение права управления транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев.

Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов.

Сотрудник ведомства надлежащим образом уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил о применении принудительных мер в случае уклонения от погашения долга. Тем не менее, должник решение суда проигнорировал, в связи с чем судебный пристав взыскал с него исполнительский сбор и арестовал открытые на его имя счета в банках.

В результате проведенной работы всю сумму взыскали, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.