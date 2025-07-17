Общество

Скульптура Княгини Ольги готова к установке на площади перед аэропортом - Михаил Ведерников

Скульптура Княгини Ольги готова к установке на площади перед аэропортом – работы завершены и прошли техническую приёмку, сообщается в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Фото и видео: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Фигуру покровительницы Пскова создал скульптор Виталий Шанов. Работы мастера украшают многие города России. В Псковской области есть несколько произведений монументалиста: среди них – памятник Александру Невскому с дружиной в Самолве и скульптурная композиция "Собор Псково-Печерских святых". Левой рукой Княгиня держит Троицкий собор – сердце земли Псковской, а правой – благословляет прибывающих и уезжающих жителей региона и наших гостей», - сообщил Михаил Ведерников.

Высота памятника вместе с постаментом составит 4,5 метра.

«Обратите внимание на детализацию: автор проработал всё до мелочей – вплоть до орнамента на одежде и украшений. Совсем скоро новая скульптура займёт своё место на площади перед аэропортом, и благоустроенная территория, наконец, обретёт законченный вид», - добавил губернатор.