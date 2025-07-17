Общество

Продукцию собственного производства представила идрицкая ИК-3 на ремесленной ярмарке в Себеже

Исправительная колония № 3 в поселке Идрица приняла участие в ярмарке ремесленников и мастеров современного традиционного народного творчества «Славный Торжок». Мероприятие прошло в минувшие выходные в районном центре и приурочено к 81-й годовщине освобождения Себежского края от немецко-фашистских захватчиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: Пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Вниманию посетителей представили продукцию, изготовленную в центре трудовой адаптации осужденных. Ассортимент включал в себя разнообразные сувениры из дерева: резные панно, декоративные элементы для ландшафтного дизайна, а также предметы бытового и хозяйственного назначения. Последние пользовались особым спросом, являясь не только предметами кухонного обихода, но и сервировки.

«Впервые за время участия в подобных мероприятиях ИК-3 организовала дегустацию хлеба, которая прошла с большим успехом. Жители и гости высоко оценили вкусовые качества хлебобулочных изделий, изготовленных в пекарне учреждения. Данное производство функционирует в рамках реализации продукции коммерческим структурам и направлено на ее популяризацию среди жителей региона», - сообщили в ведомстве.