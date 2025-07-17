Общество

Финальный кастинг 8-го сезона «Битвы талантов» состоялся в Пскове

Финальный кастинг 8-го сезона «Битвы талантов» состоялся 20 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса.

«Финальный кастинг — это как последний вагон, в который пытаются вскочить все, кто долго думал и раскачивался! Поэтому в номинации самый длинный кастинг побеждает кастинг №4. Но это все лирические отступления! Кастинг был интересным и насыщенным — яркие танцевальные номера, выступления на спортивном пилоне и акробатическом кольце и, конечно же, вокальные номера», - сообщили организаторы.

После завершения всех кастингов, оргкомитету фестиваля предстоит огласить список финалистов, которые проходят в финал и будут выступать на сцене Зеленого театра в День города.

«Ну а пока списки еще не опубликованы, давайте вспомним героев 4-го кастинга», - добавили организаторы.

Организаторами проекта выступают: радио ENERGY, МК в Пскове, продюсерский центр «Королев продакшн», телеканал «Россия 1», ПЛН. Мероприятия пройдет при поддержке управления культуры администрации Пскова.