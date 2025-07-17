Общество

Два проекта реализовали локнянские ТОСы

Два проекта из 30 реализовали территориальные общественные самоуправления Локнянского муниципального округа, сообщается в Telegram-канале главы округа Ивана Белугина.

Фото здесь и далее: Иван Белугин / Telegram

«Мы уже видим первые результаты побед в региональном грантовом конкурсе. Из 30 выигравших проектов успешно реализованы первые два. Молодцы!» - сообщил глава округа.

Он подчеркнул, что для успешной реализации проекта необходимо пройти ряд трудностей.

«Хотелось бы сказать, что один шаг. Но это не совсем так. Чтобы претворить свою идею в жизнь, приходится потрудиться: четко понять, чего хочешь, обсудить с единомышленниками, создать проект, отстоять его право на жизнь, получить заветный ресурс, контролировать на каждом этапе реализации. Но когда горишь любовью к малой родине и желанием менять жизнь в родном крае к лучшему — все это не кажется большими сложностями. Наши инициативные жители, активисты ТОСов, именно такие — горящие своим делом», - отметил Иван Белугин.