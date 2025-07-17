Общество

В МВД перечислили фразы, по которым ребенок может вычислить мошенника

Телефонных мошенников может распознать даже ребенок, если будет знать «кодовые фразы», которые чаще всего используют аферисты, говорится в материалах МВД.

Согласно материалам, в полицию продолжают поступать сообщения о том, что дети стали жертвами обмана. Аферисты звонят несовершеннолетним от имени работников образовательных организаций или госорганов, входят в доверие к ребенку и начинают выманивать родительские накопления.

«Чтобы обезопасить свою семью от действий телефонных преступников, запомните "кодовые фразы" злоумышленников: "твои родители подозреваются в преступлении", "включи камеру для проведения обыска", "необходимо задекларировать деньги и ценности", "ты помогаешь следствию», — говорится в материалах.

Также правоохранители советуют не выполнять никаких указаний от незнакомцев, которые призывают «перейти по ссылке», «назвать номера банковских карт», «открыть банковское приложение» или «назвать код из смс», пишут РИА Новости.

«Если в сети или по телефону просят деньги, угрожают, обещают подарки, сразу расскажи родителям или близкому человеку», — заключается в материалах.