Общество

Иностранцам выдали на 50% больше разрешений на работу в России

За первое полугодие 2025-го иностранцам выдали почти 114 тыс. разрешений на работу. Об этом заявили в пресс-службе МВД. Для сравнения, за такой же период 2024-го показатель был на 50% меньше — 75,7 тыс.





Отмечается, что такой документ необходим для людей из стран, с которыми у РФ установлен визовый режим. Например, КНР, США, Бельгии, а также государств Африки.



В РФ есть и другой способ легализации — получение патента. Его нужно оформлять гражданам из безвизовых стран, таких как Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан. Чаще всего в таком случае иностранцы трудятся в такси, строительстве, торговле. По данным МВД, число выданных патентов выросло с 1,2 млн в 2024-м до 1,4 млн в первые шесть месяцев 2025 года.



По словам экономиста Андрея Бархоты, в основном это связано с необходимостью строительства и реализации инфраструктурных объектов, пишут «Известия».



В целом увеличение числа разрешений на работу для иностранных граждан в России объясняется нехваткой кадров. Уровень безработицы опустился до 2,2%, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.



Она также подчеркнула, что структурные изменения в экономике за последние три года выявили нехватку квалифицированных рабочих и инженеров, система образования не подготовила их в достаточном количестве за последние десятилетия. Кроме того, есть проблема нехватки учителей и медицинских работников, особенно в сельских районах.