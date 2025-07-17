Общество

Россияне в период ЕГЭ и экзаменов купили микронаушников на 158 миллионов рублей

Россияне в период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и вступительных испытаний в вузах — с мая до середины июля — купили микронаушников на сумму 158 миллионов рублей на маркетплейсах, средний чек за пару составил порядка 3,3 тысячи рублей, рассказала РИА Новости аналитик Moneyplace Анастасия Романова.

«В общей сложности с мая до середины июля на двух крупнейших маркетплейсах пользователи потратили на невидимые микронаушники почти 158 миллионов рублей. Средний чек за одну пару составил порядка 3,3 тысячи рублей — модели по такой цене приобретали чаще всего. Всего с начала этого года куплено более 110 тысяч таких устройств», — сообщила Анастасия Романова.

По подсчетам аналитиков, в мае и июне 2025 года продажи магнитных микронаушников, которые не видны снаружи, выросли вдвое по сравнению с показателями продаж в феврале, марте и апреле. Так, в феврале-апреле на маркетплейсах заказывали от 11,2 тысячи до 14 тысяч пар наушников в месяц. В мае было продано почти 25,9 тысячи, в июне — свыше 20,2 тысячи.

В свою очередь в июле, когда завершаются вступительные испытания в вузах, продажи гаджетов резко снизились — до 3,5 тысячи пар, пишет РИА Новости.

Отмечается, что производители характеризуют наушники как «абсолютно незаметные, бесшумные и надежные»: наушники настолько миниатюрные, что их невозможно обнаружить визуально, они не видны и не слышны снаружи, говорится в карточках товаров, а также сообщается, что «микрофоны улавливают мельчайший шепот и речь в радиусе пяти метров, а технология Bluetooth обеспечит надежную связь на расстоянии 30 метров между гарнитурой и телефоном; помощник при этом может находиться где угодно».