Общество

57% псковичей не станут покрывать коллег, сливающих информацию конкурентам

57% псковичей не станут покрывать коллег, сливающих информацию конкурентам. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

57% псковичей сообщат руководству, если узнают, что их коллега сливает ценную информацию: «Такая ситуация может нанести серьезный ущерб бизнесу, поэтому лучше сразу проинформировать руководство и разобраться в проблеме»; «Не люблю предательство»; «Расскажу обязательно, но найду возможность сделать это анонимно».

14% опрошенных, напротив, предпочтут не вмешиваться: «Стучать нехорошо. Впрочем, всё зависит от того, страдают ли в этой ситуации мои интересы»; «Я работаю в такой сфере, что утечка данных — обычное явление, и борьба с этим бесполезна». 29% горожан затрудняются с однозначным ответом: «Если я с коллегой в хороших дружеских отношениях, то я прежде всего поговорю с ним, а потом приму решение».

Более принципиальными оказались горожане в возрасте от 35 до 45 лет — 63% из них готовы сообщить руководству о недобросовестном коллеге. Чем выше доход, тем чаще работники ставят интересы компании выше личных отношений: 7 из 10 респондентов с доходом от 100 тысяч рублей не станут скрывать факта утечки информации, тогда как среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей, столь же однозначной позиции придерживается только 40%.