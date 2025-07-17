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Общество

Исполняющим обязанности председателя Верховного суда России назначен Юрий Иваненко

22.07.2025 12:31|ПсковКомментариев: 0

Исполняющим обязанности председателя Верховного суда России после смерти Ирины Подносовой назначен ее заместитель Юрий Иваненко, сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением президиума Верховного суда Российской Федерации от 22 июля 2025 года исполнение обязанностей председателя Верховного суда Российской Федерации возложено на Иваненко Юрия Григорьевича, заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации – председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации», - сказали в суде.

Напомним, глава Верховного суда России Ирина Подносова скончалась на 72-м году жизни. Ирина Подносова - являлась уроженкой Пскова и была однокурсницей нынешнего президента Российской Федерации Владимира Путина.  

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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