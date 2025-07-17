Общество

Борис Елкин вручил паспорта юным псковичам

Вручение паспортов молодым псковичам состоялось в Пскове 22 июля, сообщается в Telegram-канале главы города Бориса Елкина.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«В преддверии Дня города вручил молодым псковичам важнейший символ нашей страны – паспорт гражданина Российской Федерации. Для каждого из них этот день станет началом большого пути во взрослую жизнь, насыщенной новыми возможностями и ответственностью перед родным краем», - сообщил Борис Елкин.

Он выразил уверенность, что ребята пройдут свой жизненный путь честно и ответственно, сохраняя связь с историей своего края, уважая традиции и делая всё возможное ради развития и процветания Пскова.

«От всей души желаю ребятам успехов, целеустремлённости и искренней любви к своей малой Родине. Пусть ваши достижения станут новыми яркими страницами в летописи города!» — заключил глава города.