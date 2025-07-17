Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
островичи шагают в будущее
Мошенники под видом операторов
Вакансии в «Россетях»
новые возможности приобретения жилья в Пскове
Псковская область 80-летие Победы
Вкусно и полезно Гастрогид по Псковской области
Господин Рейтингомер
Псков Летние террасы
Плюсы РКО в банке ПСБ
Бизнес В Великих Луках
Легким десертам — легкая сметана
80 лет качества Реставрационных мастерских
Единство в памяти. Сила в подвиге!
Альберт Жалилов в отеле «Покровский»
В Детском парке 23 июля Фестиваль ЛДПР
 
 
 
ещё Общество 17.07.2025 12:280 Стоимость обучения в псковских вузах выросла выше уровня инфляции 22.07.2025 17:000 Компания «Реставрационная мастерская»: новые возможности приобретения жилья в Пскове 22.07.2025 16:480 Псковские школьники принимают участие в инженерном форуме «СпектрУм» 22.07.2025 16:250 Псковичи вошли в тройку главных ценителей кваса в России 22.07.2025 15:450 Константин Болотин обозначил главную проблему жителей дальнего Завеличья 22.07.2025 15:380 Фотофакт: Памятник княгине Ольге устанавливают возле аэропорта
 
 
 
Самое популярное 15.07.2025 20:400 В кемпинге для фур в Красном Бору не проснулся уставший дальнобойщик из Пскова 15.07.2025 17:326 Постамент для нового памятника княгине Ольге устанавливают в Пскове 19.07.2025 17:000 Интерактив: Упавшее дерево на улице Школьной в Пскове не убирают уже почти месяц 17.07.2025 11:390 Фотофакт: Псковичи собирают чернику ведрами 18.07.2025 00:131 Интерактивную карту ближайших точек интернета разработали в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Госдума поддержала введение штрафов за разглашение гостайны в СМИ

22.07.2025 15:35|ПсковКомментариев: 0

Госдума на пленарном заседании приняла поправку о введении штрафов для граждан и должностных лиц за разглашение в СМИ информации, составляющей государственную или охраняемую законом тайну.

На данный момент штрафы за данное правонарушение предусмотрены законом только для юридических лиц. Он составляет от 400 тысяч до одного миллиона рублей. Изменения вносятся в статью 13.15 Кодекса об административных правонарушениях (Злоупотребление свободой массовой информации).

Поправкой устанавливается штраф от 20 до 30 тысяч рублей для граждан и от 50 до 100 тысяч рублей - для должностных лиц за разглашение в СМИ информации, составляющей государственную или охраняемую законом тайну.

При этом в поправках уточняется, что административное наказание последует, если действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, пишет РИА Новости.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоит ли вас транспортный коллапс?
В опросе приняло участие 50 человек
22.07.2025, 17:000 Компания «Реставрационная мастерская»: новые возможности приобретения жилья в Пскове 22.07.2025, 16:480 Псковские школьники принимают участие в инженерном форуме «СпектрУм» 22.07.2025, 16:360 Пскович Григорий Шаранков победил в шахматном турнире в честь Международного дня шахмат 22.07.2025, 16:300 Псковичей приглашают поучаствовать на форуме молодёжи коренных народов Севера
22.07.2025, 16:250 Псковичи вошли в тройку главных ценителей кваса в России 22.07.2025, 16:160 Путин: адвокатский корпус в РФ насчитывает 75 тыс. человек 22.07.2025, 16:090 Аркадий Мурылев: Цены на услуги в строительной отрасти выросли в два раза в Псковской области 22.07.2025, 16:000 Присутствие наблюдателей на избирательных участках делает выборы прозрачными - ТИК
22.07.2025, 15:450 Константин Болотин обозначил главную проблему жителей дальнего Завеличья 22.07.2025, 15:380 Фотофакт: Памятник княгине Ольге устанавливают возле аэропорта 22.07.2025, 15:350 Госдума поддержала введение штрафов за разглашение гостайны в СМИ 22.07.2025, 15:280 Пскович обокрал магазины на 22 тысячи рублей и попал под суд
22.07.2025, 15:200 Воду отключат на улице Дружбы в Великих Луках 23 июля 22.07.2025, 15:120 «Ростелеком» объединил технологии, музыку и кибербезопасность на городском празднике в Пскове 22.07.2025, 15:030 60 тонн зараженных молдавских яблок уничтожат в Псковской области 22.07.2025, 14:550 Вкусно, полезно и экзотично: краткий гастрогид по Псковской области
22.07.2025, 14:530 Зону игр организуют на пляжном фестивале «Псков молодой - 2025» 22.07.2025, 14:430 МегаФон ускорил на 12% мобильный интернет в России 22.07.2025, 14:380 Госдума приняла закон о признании использования VPN отягчающим обстоятельством 22.07.2025, 14:300 Детский фонд приглашает псковичей поучаствовать в акции «Здравствуй, школа!»
22.07.2025, 14:200 ГД поддержала отмену экзамена по русскому для работающих по квоте мигрантов 22.07.2025, 14:120 Выставки и мастер-классы пройдут в библиотеках Пскова в День города 22.07.2025, 13:590 На «Госуслугах» начался прием заявок на IT-отсрочку от срочной службы 22.07.2025, 13:470 Борис Елкин вручил паспорта юным псковичам
22.07.2025, 13:450 Около 180 человек из Псковской области отправили заявки на участие в проекте «Флагманы образования» 22.07.2025, 13:360 В финал конкурса «Битва талантов» вышло более 150 человек 22.07.2025, 13:330 Ремонт теплоцентрали на улице Новоселов в Пскове прошел успешно благодаря резервной схеме водоснабжения 22.07.2025, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о самочувствии бизнеса в нынешних реалиях
22.07.2025, 13:000 Просто и выгодно: плюсы рассчетно-кассового обслуживания в банке ПСБ 22.07.2025, 12:530 Великолучанин не смог опровергнуть обвинение в вождении без прав 22.07.2025, 12:480 Ушел из жизни пропавший преподаватель ВЛГАФК 22.07.2025, 12:390 Экстремальная жара в мире усиливается
22.07.2025, 12:310 Исполняющим обязанности председателя Верховного суда России назначен Юрий Иваненко 22.07.2025, 12:300 Вечерняя беговая тренировка пройдет по набережной реки Великой 22 июля 22.07.2025, 12:200 До +27 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 23 июля 22.07.2025, 12:100 «Макушку лета» отметили в Овсище в четвертый раз
22.07.2025, 12:080 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк»: Константин Болотин о проблемных вопросах дальнего Завеличья 22.07.2025, 12:000 Сразу две выставки откроются в рамках XV Василевских чтений в Пскове 24 июля 22.07.2025, 11:550 Путь хлебного зернышка смогут проследить гости «Михайловского» 22.07.2025, 11:450 Антон Мороз подал документы для регистрации на довыборы в псковскую Гордуму
22.07.2025, 11:390 В Эстонии россиянин получил тюремный срок якобы за передачу данных в РФ 22.07.2025, 11:280 Выставка «Беларусь непобедимая» откроется в Псковском музее-заповеднике 22.07.2025, 11:150 «Кузница»: Самочувствие бизнеса в нынешних реалиях. Как работать?  22.07.2025, 11:040 Дом и хозпостройка горели в Опочецком округе
22.07.2025, 10:550 Правительство выделит средства на инфраструктуру для матерей и детей 22.07.2025, 10:440 14 человек эвакуировали при взрыве газа в Великих Луках 22.07.2025, 10:380 «Гайд-парк»: Константин Болотин о проблемных вопросах дальнего Завеличья 22.07.2025, 10:320 Самозанятые должны уплатить налог на профессиональный доход до 28 числа
22.07.2025, 10:250 57% псковичей не станут покрывать коллег, сливающих информацию конкурентам 22.07.2025, 10:200 Пыталовский округ отмечает 81-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков 22.07.2025, 10:160 Мошенники обещают списать банковские долги 22.07.2025, 10:080 Вторые сутки продолжается поиск пенсионера из новоржевской деревни
22.07.2025, 10:000 Программа для юных псковичей и народные гулянья пройдут в Пскове на выходных 22.07.2025, 09:480 Большинство респондентов ПЛН полагают, что ограничение на продажу алкоголя сделает его привлекательнее для молодежи 22.07.2025, 09:450 На финишной прямой: в Великих Луках завершается капремонт на одной из главных дорожных артерий 22.07.2025, 09:310 Умерла глава Верховного суда Ирина Подносова
22.07.2025, 09:260 Авиарейс Сочи - Псков - Сочи отменен 22.07.2025, 09:000 В Совфеде предложили установить в подъездах камеры для фиксации курильщиков 22.07.2025, 08:400 Эксперт объяснил условия оформления кредитных каникул при рождении детей 22.07.2025, 08:200 Россияне в период ЕГЭ и экзаменов купили микронаушников на 158 миллионов рублей
22.07.2025, 08:000 Иностранцам выдали на 50% больше разрешений на работу в России 22.07.2025, 07:300 В МВД перечислили фразы, по которым ребенок может вычислить мошенника 22.07.2025, 07:000 Всемирный день мозга отмечают 22 июля 21.07.2025, 22:000 Эксперт МФТИ предупредил об опасности бактерий Vibrio на юге России
21.07.2025, 21:400 Каждый второй работодатель Пскова не видит взаимосвязи между занятиями спортом и качеством работы сотрудников - опрос 21.07.2025, 21:220 Два проекта реализовали локнянские ТОСы 21.07.2025, 21:200 Продукцию собственного производства представила идрицкая ИК-3 на ремесленной ярмарке в Себеже 21.07.2025, 21:000 Финальный кастинг 8-го сезона «Битвы талантов» состоялся в Пскове
21.07.2025, 20:400 Фестиваль «Железный град» состоится в Изборске 2 августа 21.07.2025, 20:200 Нетрезвого водителя электровелосипеда лишили прав и оштрафовали на 45 тысяч рублей 21.07.2025, 20:000 Псковская область заняла 1 место в СЗФО по выпуску продукции обрабатывающих производств 21.07.2025, 19:301 Скульптура Княгини Ольги готова к установке на площади перед аэропортом - Михаил Ведерников
21.07.2025, 19:200 Музей Победы предложил жителям Псковской области создать триколор ко Дню российского флага 21.07.2025, 19:000 Альберт Жалилов представляет сольную программу «Казанова» в псковском отеле «Покровский» 21.07.2025, 18:400 Рейтингомер: митрополит у патриарха, ротация прокуроров и вредная пропаганда госмедиахолдинга 21.07.2025, 18:200 CHANGAN UNI-K: Инструкция по притяжению
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru