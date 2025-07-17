Общество

60 тонн зараженных молдавских яблок уничтожат в Псковской области

В Псковской области уничтожат молдавские яблоки, зараженные опасным карантинным объектом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

На складе временного хранения в Псковской области сотрудники Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля трёх партий молдавских яблок в общем количестве более 60 тонн выявили живые имаго (взрослая стадия индивидуального развития насекомых и некоторых других членистоногих животных со сложным жизненным циклом — прим. ред.) насекомых, схожих по морфологическим признакам с опасными карантинными объектами. Фрукты направлялись в Московскую область.

Лабораторные исследования, проведенные специалистами лаборатории, подтвердили наличие в яблоках жизнеспособных особей опасного карантинного вредителя: западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Perg.).

Выпуск зараженных фруктов на территорию Российской Федерации запретили, в соответствии с законодательством и по решению собственников яблоки подлежат уничтожению.