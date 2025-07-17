Общество

«Ростелеком» объединил технологии, музыку и кибербезопасность на городском празднике в Пскове

«Ростелеком» в Пскове выступил технологическим партнером городского праздника в честь 25-летия издания «Псковская лента новостей». Масштабное мероприятие состоялось 19 июля в парке Строителей.

Фото здесь и далее: «Ростелеком»

Организаторы и партнеры подготовили яркую программу с конкурсами, творческими номерами и мастер-классами. На интерактивной площадке «Ростелекома» всем желающим была доступна караоке-зона: гости праздника разных возрастов с удовольствием исполняли свои любимые композиции из обширной коллекции мультимедийного сервиса Wink, включающей более 5,5 тыс. песен на русском и иностранных языках.

Представители компании также провели турнир по настольной игре «БезОпасный интернет», которую «Ростелеком» разработал в партнерстве с детским журналом Республики Коми «Радуга». Юные посетители мероприятия в увлекательной форме познакомились с ключевыми интернет-терминами и основными правилами личной кибербезопасности.

«Хочу поблагодарить “Ростелеком” за сотрудничество и доверие к нашим проектам. Приятно видеть такой отклик — компания не только представляет свой бренд на мероприятиях, но и с энтузиазмом участвует в организации интересных активностей», - отметила организатор праздника Анна Костикова.

Все гости, принявшие участие в активностях «Ростелекома», получили в подарок памятные сувениры и промокоды на доступ к видеосервису Wink, который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. На платформе также представлены концерты, блогерский контент, аудиокниги, караоке и многое другое.

«"Ростелеком" традиционно поддерживает значимые мероприятия в регионах своего присутствия, и мы были рады стать частью этого яркого летнего события. Подобные праздники, несомненно, влияют на жизнь города — они создают атмосферу единства, дарят жителям положительные эмоции и формируют новые традиции», - сказала директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

Праздник в честь 25-летия издания «Псковская лента новостей» собрал около 5 тысяч псковичей и гостей региональной столицы. Кульминационным моментом вечера стал запуск воздушного шара над центром Пскова.