Общество

«Гайд-парк»: Константин Болотин о проблемных вопросах дальнего Завеличья. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 22 июля.

Сегодня гость нашей студии - депутат Псковской городской Думы по округу №11, председатель комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Константин Болотин.

Как депутат оценивает работу гордумы под председательством Александра Гончаренко и эффективность взаимодействия с городской администрацией? Какие проблемные вопросы 11-го округа удалось решить в последние годы? В чем причины нерешительности людей в вопросе создания ТОСов?