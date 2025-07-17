Общество

«Кузница»: Самочувствие бизнеса в нынешних реалиях. Как работать? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Кузница», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 8 июля. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Федеральная налоговая служба России резко увеличила суммы претензий к бизнесу. В первом квартале 2025 года ФНС выписала компаниям и гражданам 190 млрд рублей штрафов и пеней, что стало историческим рекордом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года начисленная налоговой сумма увеличилась на 88 млрд рублей или на 86%.

Основная ее часть - 183 млрд - пришлась на пени за налоговые недоимки. Дело в том, что ФНС усилила камеральный контроль (то есть удаленный, на основе сданной отчетности). Деньги отчаянно нужны федеральному бюджету, мы понимаем, в какое время и в каких обстоятельствах мы живем.

Тем не менее, платить бизнесу становится все сложнее: каждая третья компания жалуется на ухудшение финансового положения, а повышение ключевой ставки ЦБ, рост издержек приводят к кассовым разрывам. На этом фоне увеличиваются риски дефолтов и банкротств. Плюс к этому – ситуация с ограничением работы мобильного интернета: страдают логистика и такси, торговля и туризм. Многие предприниматели вынуждены нести непредвиденные расходы, ставить вайфай там, где это возможно. А что делать там, где невозможно? Как чувствует себя псковский бизнес в условиях нового пакета санкций, ограничений мобильного интернета и усиленного внимания налоговой?

Эти и другие вопросы мы обсудим с нашим гостем - уполномоченным по правам предпринимателей в Псковской области Аркадием Мурылевым.