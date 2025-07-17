Общество

Алеся Михачева: Пусть 1 сентября станет настоящим праздником для каждого ребенка

Необходимые для школьников принадлежности передала в Псковское городское отделение партии «Единая Россия» депутат Псковской городской Думы и председатель регионального общественного совета «Женского движения Единой России» Алеся Михачёва. Она приняла участие в ежегодной благотворительной акции «Собери ребенка в школу», сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

Традиционно партийцы собирают канцелярские товары, пеналы, рабочие тетради и другой необходимый для школьников инвентарь, а затем собранные комплекты передают либо в отдел социальной защиты, где сотрудники распределяют наборы по семьям, которые не могут приобрести школьные принадлежности самостоятельно, либо сами отвозят в многодетные семьи, семьи участников СВО.

Эта акция «Единой России» проводится с 2012 года при поддержке депутатов, общественных организаций и всех неравнодушных граждан. Главная задача — помочь детям из нуждающихся и многодетных семей подготовиться к новому учебному году, обеспечив их необходимыми школьными принадлежностями.

«Каждый ребенок имеет право на качественное образование, и задача общества — создать все необходимые условия. Акция «Собери ребенка в школу» — это не просто сбор школьных принадлежностей, это проявление нашей заботы о будущем наших детей. Как депутат и мать, я понимаю, насколько важно для ребенка чувствовать себя уверенно 1 сентября, иметь все необходимое для учебы. К сожалению, не все семьи могут позволить себе полностью экипировать ребенка к школе, особенно в условиях современных экономических реалий. «Женское движение Единой России» в Псковской области активно поддерживает такие социальные инициативы, потому что мы, женщины, особенно чутко понимаем потребности семей. За годы проведения акции мы помогли сотням детей, и каждая улыбка ребенка, получившего новый портфель или набор карандашей, — это наша главная награда. Пусть 1 сентября станет настоящим праздником для каждого ребенка!» – отметила Алеся Михачева. Она призвала всех псковичей присоединиться к акции, ведь даже небольшой вклад может стать большой поддержкой для семьи.

Присоединиться к акции и внести свой вклад может каждый.

Что можно принести: тетради, дневники, обложки, ручки, карандаши, фломастеры, краски, альбомы для рисования, цветную бумагу, картон, линейки, ластики, точилки, портфели, рюкзаки, спортивную форму и инвентарь (по возможности).

Пункты приема:

г. Псков: ул. Гоголя, 9 (Местное отделение Партии «Единая Россия»);

г. Великие Луки: ул. К. Либкнехта, д. 9/14 (Местное отделение Партии «Единая Россия»).

Адрес местного отделения можно уточнить на официальном сайте.

«Забота о семьях с детьми – один их важнейших приоритетов народной программы "Единой России". Важно, чтобы поддержку получали разные категории семей. Крепкая, благополучная, многодетная семья – это настоящее и будущее России. Дети, родительская любовь, солидарность поколений – безусловная ценность для всех традиций и культур нашей многонациональной страны. Партия создает такую систему поддержки, при которой рождение ребенка означало бы не снижение уровня дохода и возможностей семьи, а, наоборот, гарантировало бы большую защищенность и дополнительные возможности для детей и родителей», - добавили в реготделении партии.