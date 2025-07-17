Общество

Псковскому бизнесу выгодно размещать точки Wi-Fi – Аркадий Мурылев

Организация Wi-Fi поможет псковскому бизнесу привлечь больше потребителей. Об этом уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев рассказал в эфире авторской передачи «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM).

Новая реальность ведения бизнеса без интернета затронула разные сферы, с которыми жители области сталкиваются ежедневно: магазины, такси, аппараты с кофе. Бизнес-омбудсмен отметил, что, помимо фактических неудобств, жители региона сталкиваются с ростом цен.

«Цены на такси выросли только из-за того, что таксисты не хотят ехать, потому что теряются в некоторых районах, где нет интернета», – рассказал Аркадий Мурылев.

Для решения ситуации правительство Псковской области устанавливает бесплатные точки Wi-Fi. Кроме того, губернатор региона Михаил Ведерников призвал предпринимателей также организовывать Wi-Fi. Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что затраты на установку окупятся.

«Точка Wi-Fi, например, для того же общепита – это выгодно. Если мы вспомним 10-е и 00-е, когда бесплатный Wi-Fi был в некоторых ресторанах и кафе, и это притягивало множество посетителей. Я думаю, что бизнесу стоит этим воспользоваться. Это привлечет и молодежь, и туристов. То же самое – нет ничего сложного поставить Wi-Fi на большом предприятии», – отметил Аркадий Мурылев.

Руководитель управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рохманов разъяснил, что в России запрещены открытые сети Wi-Fi (без пароля). Правительство Псковской области готово бесплатно предоставить систему авторизации для Wi-Fi-сети.