Общество

Александр Козловский о штрафах за поиск экстремистских материалов: Закон непростой и вызвал много споров

Сегодня ограничили возможность умышленного доступа к экстремистским материалам в интернете, сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

«Закон (о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов, — ред.) непростой и вызвал много споров. Правительство считает, что он будет работать корректно, и после детального разбора депутаты согласились, что он не направлен на репрессивные меры в отношении людей. А такое ощущение было у многих, в том числе у моих близких. В России действует федеральный список экстремистских материалов – это книги, статьи, видеоролики, аудиозаписи и так далее, всего 5,5 тысяч наименований. Названия некоторых настолько оскорбительны, что не могу здесь написать», — отметил Александр Козловский.

Депутат пояснил, что если вы случайно наткнулись на материал из этого реестра, никаких санкций не будет! Информацию о запросах законопослушных граждан в правоохранительные органы поисковые системы не передают. Исключение составляют случаи, когда идут оперативно-розыскные действия.

В этом случае закон будет применяться, только если доказан умышленный поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN.

Штраф для граждан составит от 3 до 5 тысяч рублей. Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

Председатель Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Володин предложил взять реализацию закона под парламентский контроль на 1 год.

«Друзья, прошу в случае возникновения проблем с реализацией закона сообщать о них мне или помощникам. Напомним, сегодня Госдума приняла закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов», — призвал Александр Козловский.