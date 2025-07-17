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С такими можно и в разведку: участник СВО Никита Литвинов встретился с жителями Пскова

Общество «Знание» проводит в регионах страны проект Знание. Герои, в рамках которого участники и ветераны специальной военной операции выступают с лекциями и проводят дискуссии со школьниками, студентами и уже состоявшимися специалистами различных отраслей и производств. Одна из таких встреч состоялась в Псковском доме молодежи. О себе, о собственном вкладе в борьбу с неонацистами и о важности единения страны рассказал Никита Литвинов, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фотографии: правительство Псковской области

К разговору на одну из самых актуальных тем последнего времени пригласили сотрудников различных ведомств, среди которых были и курсанты учебных заведений. Именно молодежи во многом адресованы такие встречи, поскольку прямой диалог помогает ребятам найти ответы на волнующие их вопросы, лучше понять, как наша страна отстаивает собственное независимое будущее.

Через призму собственных историй ветераны и участники СВО рассказывают о том, что послужило решением встать в ряды защитников Отечества.

«Меня воспитывал дед. Часто с ним ходили в тайгу и такие походы были настоящей школой выживания. Такая закалка, конечно, помогла на СВО. Мы, безусловно, победим, ведь наша задача — обеспечить будущее страны», — отметил участник СВО Никита Литвинов.

На встрече говорили о важности поддержки и взаимовыручки не только на передовой, но и в тылу. Сегодня нашей стране особенно важно быть единой и сплоченной, чтобы уверенно противостоять различным внешним вызовам.

Многочисленные вопросы от слушателей подтвердили важность такого открытого диалога с настоящими патриотами России. А завершилась встреча совместным плетением маскировочных сетей, которые помогут сделать незаметными укрытия наших воинов на СВО.

В правительстве Псковской области отметили, что Знание. Герои — просветительский проект Общества «Знание», который был запущен с целью воспитания у молодых людей чувства гордости за страну ее великое прошлое и героическое настоящее.

Лекторами выступают Герои России, участники СВО, государственные деятели, лидеры мнений. Участники обсуждают и тематику фальсификации событий Великой Отечественной войны.

С мероприятиями проекта Знание. Герои можно ознакомиться на сайте главной просветительской организации страны.

«Знание» — крупнейшая в стране современная просветительская организация, которая ежегодно проводит сотни мероприятий для молодежи по всей России: организует тысячи выступлений выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные соревнования, конкурсы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам в нашей стране быть услышанными и найти свою аудиторию. С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества «Знание» объединило более 30 тысяч человек.