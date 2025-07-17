Общество

Стартовал прием заявок на национальную премию «Лучший промышленный дизайн России»

Открылась регистрация на участие в премии «Лучший промышленный дизайн России», в которой номинируются ведущие промышленные предприятия страны, дизайн-студии и дизайн-бюро, сообщил Псковской Ленте Новостей министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Промышленный дизайн играет значительную роль в создании востребованной продукции с высокой добавленной стоимостью, что отражается на устойчивом развитии реального сектора. С его помощью создается функциональная, эргономичная и эстетически привлекательная продукция, которая пользуется высоким спросом среди потребителей. Город придает особое значение развитию направления и реализует ряд проектов для становления отечественной визуальной культуры. В этом году национальная премия „Лучший промышленный дизайн России“ вновь объединит передовую экспертизу и выступит платформой для презентации инновационных решений в индустрии», — рассказал Анатолий Гарбузов.

В 2024-м в соответствии с постановлением Правительства РФ премии был присвоен статус национальной, что свидетельствует о ее высокой значимости и признании со стороны профессионального сообщества. Конкурс проводится совместно с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и соответствует целям и задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В этом году конкурс будет представлен в трех номинациях: «Дизайн продукт», «Дизайн прототип», «Народный выбор», в которых выделены 13 категорий для разных направлений промдизайна. Также впервые будет запущена образовательная программа, в рамках которой ведущие эксперты в области промышленного дизайна проведут лекции для широкой аудитории. Мероприятия запланированы на август—сентябрь 2025 года.

В экспертный совет вошли 18 экспертов индустрии, председателем экспертного совета выступит Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов.

«В эпоху ускоренного технологического развития роль промышленного дизайна в процессе формирования спроса со стороны промышленных предприятий и конечных потребителей неуклонно растет. Его популяризация оказывает положительное влияние на повышение узнаваемости и привлекательности отечественных брендов не только для российских потребителей, но и для зарубежных рынков. В текущем году проведение Премии на федеральном уровне позволит вновь продемонстрировать высокотехнологичные продукты, отвечающие самым высоким стандартам и требованиям мирового рынка промышленной продукции, а также привлечет внимание к отечественной визуальной культуре», — рассказал директор Департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России Алексей Матушанский.

За два года в премии «Лучший промышленный дизайн России» приняли участие более 1,5 тысячи конкурсантов, свыше полумиллиона человек выбирали победителя в народном голосовании.

Так, в прошлом году в финал премии вышло почти 200 проектов, победителями стали 30, из которых 21 — представляют Москву. В их числе, например, компания «Парус электро», занявшая первое место в категории «Городской дизайн» с проектом зарядной станции для электротранспорта. В категории «Дизайн упаковки продуктов питания» первое место занял производитель здоровых десертов «НУТТИС» с дизайном упаковки шоколадного батончика с ореховой пастой без сахара. Золото в категории «Дизайн промышленного оборудования» заняла компания «ЛАССАРД» — она представила лазерный станок для резки. Лауреаты премии получили право размещать на своей продукции специальный знак качества.

В этом году принять участие в народном голосовании можно будет с 5 по 22 сентября. Церемония награждения победителей премии состоится в октябре 2025 года. Подать заявку на участие можно на официальном сайте вплоть до 20 августа.