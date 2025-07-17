Общество

Борис Елкин о ТОСах: Спасибо, что вы есть

Количество территориальных общественных самоуправлений за последние годы в Пскове выросло в десятки раз, сказал глава города Пскова Борис Елкин на городском форуме ТОС 22 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



«Сегодня у нас форум территориальных общественных самоуправления. Собрались мы в преддверии замечательного праздника - Дня города. Количество ТОС за последние годы у нас выросло в десятки раз. Мы стараемся делать так, чтобы все ваши инициативы были удовлетворены. Некоторые ТОС уже создали целый город в своём дворе. Я со своей стороны обещаю, что мы будем вам помогать. Спасибо, что вы есть», - сказал Борис Елкин.

На форуме благодарственными письмами наградили председателей активных ТОС в Пскове.