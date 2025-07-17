Общество

Приставы могут запретить должникам по алиментам водить автомобиль

Приставы могут запрещать должникам по алиментам водить автомобиль, сообщила адвокат, управляющий партнер юридической группы «КузьминоваVправе» Татьяна Кузьминова.

«Приставы могут применить промежуточную, но существенную для многих меру — ограничение в пользовании специальным правом в виде управления любыми транспортными средствами. Данная мера была введена в качестве стимулирующей к исполнению обязательства по содержанию детей и активно применяется к неплательщикам алиментов», — сказала адвокат.

Она уточнила, что к транспортным средствам, на которые распространяется такая ограничительная мера со стороны службы судебных приставов, относятся: автомобильные транспортные средства, воздушные суда, суда морского, внутреннего водного транспорта, мотоциклы, мопеды и квадроциклы, трициклы и иные самоходные машины (трактора, комбайны, экскаваторы, бульдозеры, автогрейдеры, снегоуборщики, погрузчики, самосвалы карьерные, снегоходы, мотовездеходы), пишет РИА Новости.

«Можно себе только представить, как влияют подобные ограничительные меры не просто на обывателя за рулем автомобиля, хотя тоже весьма сомнительное удовольствие, а на должника, чья, например, неофициальная работа напрямую связана с транспортными средствами из указанного списка», — отметила Татьяна Кузьминова.

Адвокат добавила, что закон предусматривает ограничение, если управление транспортным средством — единственный источник официального дохода, но для пристава необходимо будет представить соответствующие доказательства, лишь в таком случае постановление о применении меры будет отменено. Если же неплательщик алиментов все же нарушит ограничение, наложенное приставом, то в соответствии со статьей 17.17 КоАП РФ его ожидают обязательные работы на срок до 50 часов или лишение прав на срок до 1 года, предостерегла она.