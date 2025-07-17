Общество

Ученые зафиксировали слабую магнитную бурю

Слабая магнитная буря была замечена ночью на Земле. На протяжении двух суток природное явление еще повторится. Об этом 23 июля сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«На Земле наблюдается осложнение геомагнитной обстановки. Произошла магнитная буря уровня G1», — говорится в сообщении.

Уточняется, что геомагнитные возмущения планетарного масштаба произошли из-за влияния на Землю потоков быстрого солнечного ветра. Геомагнитная обстановка осложнилась еще вчера примерно в 22:00 мск.

Первая короткая буря была зафиксирована около 02:00 мск. Ее уровень составил G1, который считается минимальным в рамках пятибалльной шкалы. Кроме того, в течение суток буря может достигнуть категории G2. При этом вероятность более сильных подобных природных явлений составляет менее 1%.

«По прогнозу общая продолжительность времени, в течение которого магнитосфера будет выведена из равновесия, не должна превысить двое суток. Пик геомагнитных возмущений придется на сегодня, 23 июля», — подчеркнули ученые.