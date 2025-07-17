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Общество

Спикер Собрания Александр Котов поздравил псковичей с Днём города

23.07.2025 10:16|ПсковКомментариев: 0

Спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей Пскова с Днем города сегодня, 23 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Уважаемые псковичи! От имени депутатов Псковского областного Собрания и от себя лично сердечно поздравляю вас с 1122-летием Пскова и 81-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков! Эти даты неразрывно связаны между собой, ведь Псков на протяжении своей долгой истории был городом-воином, верным стражем рубежей нашей страны. Этот символизм напоминает нам о стойкости духа, мужестве и героизме наших дедов и прадедов, чья жертва позволила сохранить свободу и независимость Отечества. Проходят годы, сменяются эпохи, но Псков остается таким же гордым и красивым, притягивая своими древними крепостями, белоснежными храмами и уникальной атмосферой. Здесь сконцентрированы многие страницы русской истории и культуры, ратных и духовных подвигов. Но гордимся мы не только прошлым своего города, но и его настоящим. Псковичи продолжают строить своё будущее. Развивающаяся инфраструктура, новые жилые кварталы, насыщенная культурная жизнь – всё это современное лицо Пскова. С праздником, дорогие земляки! Желаю нашему городу процветания, благополучия и гармонии! Пусть улицы Пскова будут полны улыбающихся лиц, а жизнь каждого жителя наполнится счастьем и радостью. Пусть мир и согласие царят в каждом доме, а любовь к родной земле передается из поколения в поколение!» - сказал Александр Котов. 

23 июля исполняется 81 год со дня освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. За город боролись более 250 тысяч солдат и офицеров Красной армии.

 
Теги: #день города
Источник: Псковская Лента Новостей
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