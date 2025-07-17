Общество

В Псковской области началась операция «Мак»

В Псковской области полицейскими во взаимодействии с другими заинтересованными ведомствами ведется работа в рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2025». Ее первый этап проходит с 21 по 30 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Операция «Мак-2025» направлена на выявление, предупреждение и уничтожение незаконных посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений, перекрытие каналов поставки наркотических средств растительного происхождения.

Обо всех фактах незаконного культивирования мака, конопли или других наркосодержащих растений вы можете сообщить по «телефону доверия» УМВД - (8112) 59-22-33, телефону дежурной части УМВД России по Псковской области - (8112) 66-16-49, телефону дежурной части Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области - (8112) 59-37-00.

В этой связи Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области напоминает жителям региона об ответственности за незаконное выращивание и культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.