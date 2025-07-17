Общество

Каждый четвертый пскович называет свои отношения с начальником дружескими ‑ опрос

Каждый четвертый пскович называет свои отношения с начальником дружескими. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Фотография: freepik / автор prostooleh

25% работающих псковичей оценивают свои отношения с руководителем как дружеские, а 62% — как деловые. Видят в приятельских взаимоотношениях пользу для работы 8 из 10 тех, кто дружит с начальником, тогда как среди соблюдающих субординацию таких лишь 33%.



В целом 45% опрошенных считают, что дружба с руководителем помогает рабочему процессу, а 35% — что мешает.



Женщины чаще мужчин называют отношения с руководством, но убежденных в том, что дружба с начальником помогает работе, больше среди представителей сильного пола. Сотрудники до 45 лет дружат с начальством чаще, чем те, кто старше. В положительном влиянии приятельства на рабочий процесс больше всего уверена молодежь. Горожане с доходом до 50 тысяч рублей чаще тех, кто зарабатывает больше, состоят в дружеских отношениях с руководителем и чаще склоняются к мнению, что это помогает работе.



В ситуации, когда начальником становится сослуживец, с которым были теплые отношения, 65% горожан полагают, что дружбу можно сохранить. Мужчины соглашаются с этим чаще женщин. Больше всего же уверенных в том, что можно остаться приятелями, несмотря на повышение коллеги в должности, среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей (73%). Однако 17% респондентов считают, что после повышения коллеги по службе оставаться друзьями невозможно.



Время проведения: 30 июня — 11 июля 2025 года