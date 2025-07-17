Общество

Дружинники помогли найти пропавшую в псковской деревне пенсионерку

Псковские дружинники помогли найти пропавшую пенсионерку, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

22 июля около 23:00 житель псковской деревни Кислово сообщил в диспетчерскую службу о пропаже своей 74-летней матери – Любови Суворовой. Женщина отправилась к водоёму и не вернулась домой.

На место оперативно прибыли спасатели аварийно-спасательной службы, два экипажа АНО «Дружина», добровольцы отряда «ЛизаАлерт». Общими усилиями они организовали поиск и около трёх часов ночи нашли пенсионерку в шоковом состоянии. Женщине оказали первую медицинскую и психологическую помощь, доставили домой и вызвали врачей.

«Такие случаи показывают, как много значит совместная скоординированная работа и готовность прийти на помощь в экстренных ситуациях. Благодарю всех участников поиска за неравнодушие и оперативность! Вновь отмечаю вклад в общее дело отрядов "Дружина"», - подчеркнул Михаил Ведерников.