Михаил Ведерников возложил цветы в память об освободителях города Пскова

Торжественное возложение цветов состоялось у монумента Неизвестному солдату на площади Победы в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: Анна Тягунова / ПЛН
В мероприятии приняли участие сенатор Российской Федерации от Псковской области Наталья Мельникова, глава города Пскова Борис Елкин, врио командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии, гвардии полковник Юрий Владимиров, представители ветеранских организаций, силовых структур, правоохранительных органов, общественных организаций.
Параллельно с церемонией возложения гирлянды воинской славы и цветов к мемориалу «Могила неизвестного солдата»военнослужащие 76-й десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии возложили гирлянду к памятной стеле «Город воинской славы».