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Общество

Михаил Ведерников возложил цветы в память об освободителях города Пскова

23.07.2025 13:05|ПсковКомментариев: 0

Торжественное возложение цветов состоялось у монумента Неизвестному солдату на площади Победы в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

В мероприятии приняли участие сенатор Российской Федерации от Псковской области Наталья Мельникова, глава города Пскова Борис Елкин, врио командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии, гвардии полковник Юрий Владимиров, представители ветеранских организаций, силовых структур, правоохранительных органов, общественных организаций.

 

Параллельно с церемонией возложения гирлянды воинской славы и цветов к мемориалу «Могила неизвестного солдата»военнослужащие 76-й десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии возложили гирлянду к памятной стеле «Город воинской славы».

Источник: Псковская Лента Новостей
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