Общество

Росгвардейцы почтили память защитников города Пскова

В День освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков, росгвардейцы почтили память погибших в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Руководители управления Росгвардии по Псковской области возложили цветы к монументу, установленному в честь подвига бойцов 110-ого полка 2-ой дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений под командованием младшего лейтенанта Андрея Костенко и воинов-саперов 50-ого отдельного инженерного батальона под командированием Героя Советского Союза Семёна Байкова.

В ходе церемонии участники мероприятия почтили память павших минутой молчания.