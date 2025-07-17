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Псковская область одной из первых на Северо-Западе присоединилась к Всероссийской акции «Служу Отечеству»

Псковская область стала одним из первых регионов СЗФО, где стартовала Всероссийская патриотическая акция «Служу Отечеству», которую запустили Общество «Знание» и Государственный фонд «Защитники Отечества». По всей стране с 23 июля по 22 августа пройдут встречи и дискуссии с ветеранами СВО.

В рамках акции «Служу Отечеству» в Пскове 23 июля прошла встреча молодежи с ветеранами СВО Никитой Литвиновым и Евгением Дорошенко.

Фотографии регионального отделения Общества «Знание»

В свои 23 года Никита Литвинов уже имеет серьезный боевой опыт, был тяжело ранен, но смог восстановиться. И в этом немалая заслуга занятий спортом. О службе, о братстве и о важности взаимовыручки ветеран рассказал на встрече с молодежью.

«Участие в боевых действиях меняет людей, делает их сплоченнее. Там многое переосмысливаешь. Отношения совсем на ином человеческом уровне. В первую очередь мы защищаем страну, а уже потом себя и своих товарищей. Много шутили на передовой, это позволяет снять эмоциональное напряжение», — рассказал Никита Литвинов. Стоит добавить, что на протяжении последних двух лет Никита Литвинов участвует в патриотической работе с юными жителями нашего региона.

Своих не бросаем — принцип, которым руководствуются наши защитники и на поле боя, и в тылу. Особая дружба связывает тех, кто прошел закалку сражениями на передовой, выполняя различные боевые задачи. Об этом также говорили на встрече.

«Возмужал, поумнел, стал совсем другим — так могут сказать про себя многие из тех, кто делом доказал свою преданность Родине на СВО. И, конечно, опыт и личный пример защитников должны стать ориентиром для молодежи. Поэтому важно выходить с лекциями и общаться с ребятами», — отметил во время дискуссии ветеран СВО Евгений Дорошенко.

Проект «Служу Отечеству» позволяет вовлечь ветеранов специальной военной операции в просветительскую и наставническую работу. Личные истории героев станут лейтмотивом открытого диалога со школьниками и студентами на площадках детских оздоровительных лагерей, общественных пространств и других локаций. Отметим, что для этой акции Обществом «Знание» были подготовлены мастер-лекции «Служение Отечеству: из поколения в поколение» и «Кто такие герои?».

«Второй год подряд мы объединяем усилия с фондом „Защитники Отечества“. Для нас это не просто акция, а важная миссия. Она дает уникальную возможность ветеранам СВО поделиться своим бесценным опытом, обрести новую социальную роль просветителей и наставников. А для молодежи — это живой, честный разговор о настоящем героизме, долге и любви к Родине, возможность услышать истории служения Отечеству из первых уст. Такой диалог поколений необходим для сохранения нашей исторической памяти и воспитания истинных патриотов», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Добавим, что Всероссийская акция «Служу Отечеству» завершится 22 августа, охватив важные для страны даты: Дни воинской славы, День Воздушно-десантных войск, День военно-воздушных сил и День Государственного флага Российской Федерации.