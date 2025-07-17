Общество

«Гайд-парк»: Сенатор Елена Афанасьева о «Силе корней и крыльях перемен». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 23 июля.

Сегодня, 23 июля, в Детском парке пройдет фестиваль «Сила корней и крылья перемен». Его организаторами выступают Лига Женщин ЛДПР совместно с Псковским региональным отделением партии. В мероприятии собираются принять участие председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, сенаторы РФ и депутаты Государственной Думы от ЛДПР, а также эксперты в области демографии, семейной политики, духовного развития и партийцы из разных регионов России.

Подробнее о фестивале в программе «Гайд-парк» расскажет заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава Лиги женщин ЛДПР Елена Афанасьева. Также ведущий Константин Калиниченко поговорит с ней о женщинах в политике, о деятельности Лиги и о планах либерал-демократов на избирательный цикл 2025-2026 года. Елена Афанасьева выскажет экспертное мнение и по многим актуальным вопросам.