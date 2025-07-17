Общество

Путин подписал закон о центрах обработки данных

Президент России Владимир Путин подписал закон о центрах обработки данных (ЦОДах), которым, в том числе закрепляются полномочия Минцифры по ведению реестра дата-центров, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ вводит понятие «центр обработки данных», под которым понимается совокупность зданий, частей зданий или помещений, объединенных единым назначением, включающих комплекс систем инженерно-технического обеспечения, спроектированных и используемых для размещения оборудования, обеспечивающего обработку и (или) хранение данных.

Законом закрепляются полномочия Минцифры России по ведению реестра ЦОД, расположенных на территории Российской Федерации.

Правила формирования такого реестра, требования к владельцам ЦОД, состав сведений, включаемых в реестр, и порядок работы с ними будут устанавливаться правительством РФ.

Для ЦОДов, включенных в реестр, установлен запрет размещать майнинговую инфраструктуру и осуществлять майнинг цифровой валюты.

Законом также предусматривается, что правительство РФ на период до 2030 года вправе установить не только особенности применения новых правил продажи сим-карт в новых субъектах РФ и в приграничных регионах, но также сроки, по истечении которых операторы связи не вправе будут оказывать в отношении абонентских номеров услуги связи.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.