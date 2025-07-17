Фестиваль ЛДПР «Сила корней и крылья перемен» проходит в Пскове

Фестиваль ЛДПР «Сила корней и крылья перемен» проходит в псковском Детском парке 23 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фестиваль посвящен силе, мудрости и роли русской женщины в современном мире. На форуме ожидается участие председателя ЛДПР Леонида Слуцкого, сенаторов РФ и депутатов Государственной Думы от ЛДПР.
Также на площадке форума в амфитеатре Детского парка выступают эксперты в области демографии, семейной политики, духовного развития и партийцы из разных регионов России.
Помимо прочего на фестивале «Сила корней и крылья перемен» гостей ждут:
Фестиваль продлится до 20:00.