Общество

Фестиваль ЛДПР «Сила корней и крылья перемен» проходит в Пскове

Фестиваль ЛДПР «Сила корней и крылья перемен» проходит в псковском Детском парке 23 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фестиваль посвящен силе, мудрости и роли русской женщины в современном мире. На форуме ожидается участие председателя ЛДПР Леонида Слуцкого, сенаторов РФ и депутатов Государственной Думы от ЛДПР.

Также на площадке форума в амфитеатре Детского парка выступают эксперты в области демографии, семейной политики, духовного развития и партийцы из разных регионов России.

Помимо прочего на фестивале «Сила корней и крылья перемен» гостей ждут:

Открытые дискуссии по теме «Русская женщина в эпоху перемен» с сенаторами, депутатами и экспертами о семье, материнстве, вере и подвиге женщин в СВО.

Яркая ярмарка с мастер-классами, историческими реконструкциями, народными играми и угощениями.

Выступления творческих коллективов (народные (фольклорные) песни, танцы).

Фотозоны, аквагрим для детей, угощение и подарки.

Молодежная лотерея и точка знакомств «Обоюдно».

Фестиваль продлится до 20:00.