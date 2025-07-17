Общество

Жители Пскова выбирают инвестиции в недвижимость вместо банковских вкладов

По итогам 2025 года доля покупок недвижимости со стопроцентной оплатой достигнет рекордных 65,6%. Это означает, что почти две трети всех сделок с жильем россияне совершают без кредитов. Специалисты объясняют этот тренд высокими процентными ставками по ипотеке и ростом доходности депозитов — люди предпочитают копить и покупать жилье сразу.

Такие изменения создают новые возможности для жителей Пскова, которые все чаще рассматривают покупку недвижимости как замену банковским вкладам. Средняя сумма покупки со стопроцентной оплатой составляет 5,9 млн рублей — это значительно превышает стоимость типовой однокомнатной квартиры в Пскове площадью 35 квадратных метров.

Однако и доходность от инвестиций в недвижимость в Пскове составляет 13,9% в год (14-е место в России). Поэтому многие местные покупатели начинают присматриваться к другим регионам для получения более высокой прибыли. В Новой Москве инвестиционная привлекательность значительно выше: за последние пять лет стоимость недвижимости выросла на 117%, что позволило инвесторам более чем удвоить капитал.

«За 12 лет население Новой Москвы выросло в три раза — сейчас там живет 730 тысяч человек. К 2030 году здесь будет жить больше миллиона», – рассказывает заместитель коммерческого директора по коммерческой недвижимости ГК «А101» Оксана Моисеева.

Новая Москва привлекает инвесторов масштабным развитием: там строят новые станции метро, современные дороги, школы, детские сады и медицинские центры. Все это повышает стоимость жилья и делает его высоколиквидным активом.

«Помимо жилых объектов, высокую прибыль приносят коммерческие помещения в новых районах. Приобрести такое помещение можно от 5,7 миллиона рублей, а доходность составляет 8–12% в год, что сопоставимо с лучшими псковскими показателями, но с более высоким потенциалом роста», – отмечает Оксана Моисеева.

Современные технологии позволяют псковичам проводить сделки дистанционно. Более трети всех покупок уже проходит онлайн, что особенно удобно для региональных инвесторов. Каждая пятая квартира в новых районах Москвы приобретается жителями регионов — это разумная стратегия диверсификации капитала.

Эксперты советуют жителям Пскова обратить внимание на проекты комплексного развития территорий. В таких локациях планомерно создается вся необходимая инфраструктура, что снижает инвестиционные риски и обеспечивает стабильный рост стоимости недвижимости в долгосрочной перспективе.