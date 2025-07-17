Вакансии оператора-консультанта и менеджера открыты в ООО «Экогрупп»

Вакансии оператора-консультанта и менеджера по работе с базой потребителей открыты в ООО «Экогрупп», сообщили Псковской Ленте Новостей в организации.
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Оператор-консультант:
Условия:
- Зарплата: 40 000-56 000 ₽ в месяц (до вычета налогов)
- Компания: ООО «Экогрупп»
- Место работы: город Псков, улица Декабристов, 23
- Выплаты: два раза в месяц
- Опыт работы: не требуется
- График: 5/2, 8 рабочих часов в день
Обязанности:
- Прием входящих звонков и консультирование клиентов по услугам компании;
- Рассмотрение обращений клиентов, переадресация на специалистов;
- Осуществление исходящих звонков (при необходимости уточнения сведений);
- Фиксирование поступающих обращений в электронном виде;
- Выполнение заданий руководителя.
Требования:
- Среднее специальное или высшее образование
- Стрессоустойчивость и коммуникабельность
- Грамотная и вежливая речь
- Быстрая обучаемость
- Знание основ пользования профильных технологий и иных офисных программ
Менеджер по работе с базой потребителей
Условия:
- Выплаты: два раза в месяц
- Опыт работы: не требуется
- Полная занятость
- График: 5/2
- Рабочие часы: 8
Обязанности:
- Осуществление сверок баз данных физических и юридических лиц;
- Произведение операций перерасчета платы;
- Выполнение заданий руководителя;
- Формирование отчетов о проделанной работе.
Требования:
- Среднее специальное или высшее образование;
- Уверенное пользование ПК;
- Знание стандартов делопроизводства.
Оформление по ТК РФ. Все социальные гарантии. Резюме можно направить на электронную почту: kadr-ecogrupp@tko60.ru