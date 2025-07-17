Памятное мероприятие прошло у братской могилы в деревне Вельяшиха Островского муниципального округа

Памятное мероприятие состоялось у братского захоронения в деревне Вельяшиха Островского муниципального округа в рамках празднования 81-й годовщины освобождения Острова от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Дмитрий Быстров сообщил в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram
У братского захоронения собрались представители органов местного самоуправления, ветеранских организаций, общественных детских и молодёжных организаций и объединений, военнослужащие Островского гарнизона, местные жители. Вместе с председателем Собрания депутатов Островского района Александром Обризаном и председателем Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Островского района Вячеславом Коевым глава Островского муниципального округа обратился к собравшимся.
После поминальной литии, которую отслужил настоятель собора Святой Троицы города Острова протоиерей Роман Павлов, и «минуты молчания» участники памятного мероприятия возложили к памятнику гирлянду и живые цветы.
Дмитрий Быстров отметил, что братское захоронение у деревни Вельяшиха – одно из крупных на территории Островского муниципального округа. В этой братской могиле захоронены останки более 1500 погибших солдат и офицеров Советской Армии, защищавших Островскую землю.