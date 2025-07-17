Общество

Памятное мероприятие прошло у братской могилы в деревне Вельяшиха Островского муниципального округа

Памятное мероприятие состоялось у братского захоронения в деревне Вельяшиха Островского муниципального округа в рамках празднования 81-й годовщины освобождения Острова от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Дмитрий Быстров сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

У братского захоронения собрались представители органов местного самоуправления, ветеранских организаций, общественных детских и молодёжных организаций и объединений, военнослужащие Островского гарнизона, местные жители. Вместе с председателем Собрания депутатов Островского района Александром Обризаном и председателем Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Островского района Вячеславом Коевым глава Островского муниципального округа обратился к собравшимся.

«Годы Великой Отечественной войны, полные героизма и трагедий, всё дальше уходят в прошлое. Но ратный подвиг солдат и самоотверженный труд тех, кто ковал победу, в народной памяти останутся навечно. И наш долг – сохранить эту память для потомков, передавать им уважение к стойкости, мужеству и беззаветной любви к своей Родине. Нужно быть благодарными и хранить память обо всех защитниках и освободителях нашей великой страны, объединяя все исторические времена и политические эпохи. Каждый должен помнить о том, кому обязаны тем, что мы живём под мирным небом в свободной стране. Сегодня наши военнослужащие вновь сражаются за Родину, за наше будущее, за то, чтобы в мире не было места нацизму. Мужество и стойкость наших героев во время проведения специальной военной операции – это пример связи и преемственности поколений военного прошлого и настоящего. Сегодня те, кто сейчас сражается с нацизмом, продолжают дело своих дедов и прадедов, которые освобождали Россию и Европу от немецко-фашистских захватчиков почти 80 лет назад. Великая Победа 1945 года вдохновляет наших воинов в зоне СВО и всех, кто им помогает своим трудом и поддержкой», – поделился Дмитрий Быстров.

После поминальной литии, которую отслужил настоятель собора Святой Троицы города Острова протоиерей Роман Павлов, и «минуты молчания» участники памятного мероприятия возложили к памятнику гирлянду и живые цветы.

Дмитрий Быстров отметил, что братское захоронение у деревни Вельяшиха – одно из крупных на территории Островского муниципального округа. В этой братской могиле захоронены останки более 1500 погибших солдат и офицеров Советской Армии, защищавших Островскую землю.