Общество

Международный день заботы о себе празднуют 24 июля

В 2011 году стартовало ежегодное празднование Международного дня заботы о себе. Он отмечается 24 июля по инициативе одноимённого фонда, преследующего цель максимально возможно разъяснить человечеству важность заботы о собственном здоровье.

Принцип самопомощи, о котором говорят инициаторы Дня, строится на том, что в первую очередь сам человек может и должен помочь себе быть здоровым. Эта самопомощь, может проявляться в разных аспектах: от просвещения и расширения собственных знаний о здоровье, до перехода на принципы здорового образа жизни: распорядок дня, правильное питание, здоровая физическая активность, здоровый полноценный сон и отдых, отказ от вредных привычек, уход на собой, соблюдение правил гигиены. Забота человека о собственном здоровье — это не только забота о физическом, но и психологическом и эмоциональном состоянии.

Организаторы праздника напоминают человечеству о том, что здоровье — основной залог успешности человека. И ни в коем случае нельзя воспринимать этот праздник, как гимн эгоизму. По большому счёту, от здоровья одного человека очень часто зависит успешность, здоровье и даже жизнь окружающих людей, и, в первую очередь, родных, среди которых есть дети и пожилые люди, требующие внимания и заботы. Оказать полноценную заботу и уделить внимание им человек сможет, только будучи здоровым.

В связи с этим, инициатива празднования ежегодно 24 июля Международного дня заботы о себе нашла отклик не только в общественных и правозащитных организациях, но и в медицинской среде. Учредители праздника ставят перед собой и такие перспективные задачи, как получение праздником официального статуса. В этом направлении Международный Фонд заботы о себе (Великобритания) рассчитывает на поддержку ВОЗ и ООН, ведь аналитические данные указывают на то, что в большинстве стран почти половина людей в возрасте старше 18 лет испытывают те или иные проблемы со здоровьем, пишет calend.ru.

Призывая сохранить собственное здоровье, организаторы праздника привлекают к его проведению медицинские учреждения, просветительские центры, спортивные организации. Традиционными 24 июля становятся мастер-классы по фитнесу, соревнования, выступления медицинских специалистов, косметологов, диетологов, медицинские осмотры, а также масса мероприятий, проводящихся через социальные сети.

В 2019 году Всемирная Организация Здравоохранения объявила месяц заботы о себе, который проводился с 24 июня по 26 июля, что указывает на успешность продвижения инициативы Международного дня заботы о себе.