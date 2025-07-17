Общество

В Госдуме предложили создать фотобанк потерявшихся домашних животных на «Госуслугах»

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Ярослав Самылин направили письмо министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением создать на портале «Госуслуги» единый федеральный фотобанк потерявшихся домашних животных.

По словам депутатов, сейчас чипирование животных в России недостаточно распространено, что зачастую не позволяет идентифицировать найденного питомца. При этом искусственный интеллект демонстрирует точность распознавания кошек и собак на уровне до 98%, отметили парламентарии.

«Партия "Новые люди" предлагает создать на базе портала "Госуслуги" единый федеральный фотобанк домашних животных. Любой гражданин, приют или ветклиника сможет загрузить фото найденного животного, а система с помощью ИИ мгновенно сравнит его с фотографиями из базы потерявшихся питомцев, уведомив владельца», — говорится в письме.

По мнению депутатов, сервис решит острую социальную проблему и продемонстрирует лидерство России в применении ИИ для повседневных нужд граждан, пишет ТАСС.