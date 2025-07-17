Общество

Фестиваль ЛДПР «Сила корней и крылья перемен» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Фестиваль ЛДПР «Сила корней и крылья перемен» прошел в Детском парке Пскова 23 июля.

Фестиваль посвящен силе, мудрости и роли русской женщины в современном мире. В мероприятии приняли участие председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель регионального отделения партии Антон Минаков, сенаторы РФ и депутаты Государственной Думы от ЛДПР, а также эксперты в области демографии, семейной политики, духовного развития и партийцы из разных регионов России. Для гостей праздника были организованы различные интерактивные площадки, а также каждый мог угоститься сладкой ватой и квасом.

Подробнее о мероприятии - в фоторепортаже Анны Тягуновой.