Общество

Треть страховщиков продают неэффективные полисы

У трети участников страхового рынка оказался крайне низкий показатель выплат по их продуктам. Об этом говорится в исследовании Национального рейтингового агентства (НРА). Там соотнесли размер выплат у каждого из игроков со сборами за первые три месяца 2025-го по всем полисам за исключением добровольного страхования жизни (там система взносов сложнее).





У 40 участников рынка (27 страховщиков и 13 обществ взаимного страхования) из 131-го этот показатель оказался ниже 10%. Эти игроки собрали 22,8 млрд рублей, а выплатили всего 0,6 млрд. Причем 16 участников не осуществили ни одной выплаты за этот период. Этот показатель говорит низкой о клиентской ценности их продуктов, отметили в НРА. Такая небольшая доля выплат по отношению к премиям действительно показывает, что участники рынка продают неэффективные для клиента продукты, согласились в Народном фронте.



Низкие выплаты могут объясняться незрелостью страхового портфеля или особенностями бизнес-модели, рассказали во Всероссийском союзе страховщиков. Особенно это характерно для обществ взаимного страхования и компаний с небольшим количеством договоров, пишут «Известия».



В целом же по рынку объем выплат к сборам составил 50%. Причем он увеличился по сравнению с предыдущими годами (в 2024-м — 42%).